Exposition Poésie Saint-Jean-d’Angély

Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-31

2026-03-19

Les Chevalets de la Boutonne invitent Isabelle NADEAU, sculptrice et céramiste et Sarmen GUERRE, sculpture pour une exposition sur le thème de la Poésie .

Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 31 98 57

English :

Les Chevalets de la Boutonne invite Isabelle NADEAU, sculptor and ceramist, and Sarmen GUERRE, sculpture, for an exhibition on the theme of Poetry .

