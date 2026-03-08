Exposition Poésie Saint-Jean-d’Angély
Exposition Poésie Saint-Jean-d’Angély jeudi 19 mars 2026.
Exposition Poésie
Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-31
2026-03-19
Les Chevalets de la Boutonne invitent Isabelle NADEAU, sculptrice et céramiste et Sarmen GUERRE, sculpture pour une exposition sur le thème de la Poésie .
Chapelle des Bénédictines Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 31 98 57
English :
Les Chevalets de la Boutonne invite Isabelle NADEAU, sculptor and ceramist, and Sarmen GUERRE, sculpture, for an exhibition on the theme of Poetry .
