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Exposition Porspoder

Exposition Porspoder samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Chapelle Saint-Ourzal
Ville
29840 Porspoder
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Porspoder

Exposition

Chapelle Saint-Ourzal Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Les clubs de Saint-Renan et de Porspoder présentent un ensemble de calligraphies latines mettant à l’honneur les écritures anglaise, onciale, gothique, chancelière et Neuland, enrichies de quelques enluminures.   .

Chapelle Saint-Ourzal Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 78 06 95 30 

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English :

L’événement Exposition Porspoder a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE

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