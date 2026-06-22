Porspoder

Exposition

Chapelle Saint-Ourzal Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les clubs de Saint-Renan et de Porspoder présentent un ensemble de calligraphies latines mettant à l’honneur les écritures anglaise, onciale, gothique, chancelière et Neuland, enrichies de quelques enluminures. .

Chapelle Saint-Ourzal Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 78 06 95 30

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English :

L’événement Exposition Porspoder a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE