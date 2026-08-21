Exposition « Portrait des Glorieuses », Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lagirafe · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Exposition « Portrait des Glorieuses » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition composée des photographies du projet réalisé par Candice Hazouard au cours de sa résidence de création à L’Aparté, lieu d’art contemporain de Montfort Communauté en 2024, en collaboration avec le service séniors de Montfort Communauté.
Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/
Exposition des photographies du projet réalisé par Candice Hazouard
© Candice Hazouard
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