Exposition « Portrait des Glorieuses », Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Exposition « Portrait des Glorieuses » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition composée des photographies du projet réalisé par Candice Hazouard au cours de sa résidence de création à L’Aparté, lieu d’art contemporain de Montfort Communauté en 2024, en collaboration avec le service séniors de Montfort Communauté.

Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/

Exposition des photographies du projet réalisé par Candice Hazouard

© Candice Hazouard