Exposition Présence CAMPREDON art & image L’Isle-sur-la-Sorgue

Exposition Présence

CAMPREDON art & image 20 Rue du Dr Tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Dans la continuité du Rêve et de l’apesanteur des précédentes éditions, la thématique de l’exposition 2026 à CAMPREDON art & image prolonge cette échappée vers l’imaginaire avec l’exposition Présence.

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CAMPREDON art & image 20 Rue du Dr Tallet, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 38 17 41 campredon@islesurlasorgue.fr

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English :

Following on from the Dream and weightlessness of previous editions, the theme of the 2026 exhibition at CAMPREDON art & image extends this escape into the imaginary with the Présence exhibition.

L’événement Exposition Présence L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-03-10 par Isle sur la Sorgue Tourisme