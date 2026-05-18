Exposition Présences Eglise de Vignes Puch-d’Agenais

Puch-d’Agenais

Exposition Présences

Eglise de Vignes 105 Chemin de l’église Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

L’association Puch d’Agenais Village d’Artistes pour sa première exposition de l’année 2026 a le plaisir de vous présenter les oeuvres de

– Isabelle LEBEC, artiste peintre, et

– Stéphanie QUENTIN, sculpteur de bronze,

Lieu Eglise Notre Dame de la Nativité de Vignes

Ouverture de 11h à 18h les samedis et dimanche 14h à 18h en semaine.

Vernissage le vendredi 5 juin à 18h .

Eglise de Vignes 105 Chemin de l’église Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 51 64 92 artpuch47@gmail.com

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English : Exposition Présences

L’événement Exposition Présences Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas