Exposition Présences Eglise de Vignes Puch-d’Agenais
Exposition Présences Eglise de Vignes Puch-d’Agenais samedi 6 juin 2026.
Puch-d’Agenais
Exposition Présences
Eglise de Vignes 105 Chemin de l’église Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
L’association Puch d’Agenais Village d’Artistes pour sa première exposition de l’année 2026 a le plaisir de vous présenter les oeuvres de
– Isabelle LEBEC, artiste peintre, et
– Stéphanie QUENTIN, sculpteur de bronze,
Lieu Eglise Notre Dame de la Nativité de Vignes
Ouverture de 11h à 18h les samedis et dimanche 14h à 18h en semaine.
Vernissage le vendredi 5 juin à 18h .
Eglise de Vignes 105 Chemin de l’église Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 51 64 92 artpuch47@gmail.com
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English : Exposition Présences
L’événement Exposition Présences Puch-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas