Exposition Protégeons les océans à Selommes Selommes

Exposition Protégeons les océans à Selommes

17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-04-25

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition Protégeons les océans à Selommes. Découvrez l’exposition Protégeons les océans à Selommes et plongez au cœur des enjeux liés à la préservation de notre environnement marin. .

17 bis rue Bout de Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34 mediatheque.selommes@catv41.fr

English :

New exhibition to discover in your media library.

