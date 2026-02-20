Exposition Protégeons les océans à Selommes Selommes
Exposition Protégeons les océans à Selommes Selommes mercredi 25 mars 2026.
Exposition Protégeons les océans à Selommes
17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-03-25
Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.
Exposition Protégeons les océans à Selommes. Découvrez l’exposition Protégeons les océans à Selommes et plongez au cœur des enjeux liés à la préservation de notre environnement marin. .
17 bis rue Bout de Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34 mediatheque.selommes@catv41.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
New exhibition to discover in your media library.
L’événement Exposition Protégeons les océans à Selommes Selommes a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois