Exposition que de gourmandise !, Médiathèque Communautaire De Quevauvillers, Quevauvillers

Informations pratiques

Exposition que de gourmandise ! 2 et 3 octobre Médiathèque Communautaire De Quevauvillers Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Exposition réalisée par le Centre Régional Livre et Lecture en Picardie.

– Janvier Le chou.

– Février La pomme de terre.

– Mars Le radis.

– Avril L’oignon.

– Mai Le haricot.

– Juin La rhubarbe.

– Juillet La fraise. – Août La tomate.

– Septembre La betterave.

– Octobre La pomme.

– Novembre La courge.

– Décembre L’endive.

Médiathèque Communautaire De Quevauvillers 15 rue Sainneville 80710 Quevauvillers Quevauvillers 80710 Somme Hauts-de-France 0322550059 https://www.mediatheques-cc2so.fr/

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