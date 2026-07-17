Exposition que de gourmandise !, Médiathèque Communautaire De Quevauvillers, Quevauvillers
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Communautaire De Quevauvillers · Quevauvillers
Informations pratiques
Exposition que de gourmandise ! 2 et 3 octobre Médiathèque Communautaire De Quevauvillers Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Exposition réalisée par le Centre Régional Livre et Lecture en Picardie.
– Janvier Le chou.
– Février La pomme de terre.
– Mars Le radis.
– Avril L’oignon.
– Mai Le haricot.
– Juin La rhubarbe.
– Juillet La fraise. – Août La tomate.
– Septembre La betterave.
– Octobre La pomme.
– Novembre La courge.
– Décembre L’endive.
Médiathèque Communautaire De Quevauvillers 15 rue Sainneville 80710 Quevauvillers Quevauvillers 80710 Somme Hauts-de-France 0322550059 https://www.mediatheques-cc2so.fr/
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