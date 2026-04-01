Exposition Quiberville Elles L’espace du Large Quiberville

Quiberville

Exposition Quiberville Elles

L’espace du Large Au dessus du club nautique à gauche de la plage Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30 11:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01

L’Espace du Large de Quiberville-sur-Mer vous présente une exposition sur le thème des femmes avec les sculptures d’Annie B. Céramique, les peintures d’Anne Jolly et les techniques mixtes de Brigitte Tricot.

Le vernissage a lieu le vendredi 1 mai à 18h et l’exposition est ouverte du 30 avril au 3 mai.

Entrée libre tous les jours de 11h à 18h. .

L’espace du Large Au dessus du club nautique à gauche de la plage Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33

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English : Exposition Quiberville Elles

L’événement Exposition Quiberville Elles Quiberville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux