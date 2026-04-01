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Exposition Quiberville Elles L’espace du Large Quiberville

Exposition Quiberville Elles L’espace du Large Quiberville jeudi 30 avril 2026.

Lieu : L'espace du Large

Adresse : Au dessus du club nautique à gauche de la plage

Ville : 76860 Quiberville

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Quiberville

Exposition Quiberville Elles

L’espace du Large Au dessus du club nautique à gauche de la plage Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30 11:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01

L’Espace du Large de Quiberville-sur-Mer vous présente une exposition sur le thème des femmes avec les sculptures d’Annie B. Céramique, les peintures d’Anne Jolly et les techniques mixtes de Brigitte Tricot.
Le vernissage a lieu le vendredi 1 mai à 18h et l’exposition est ouverte du 30 avril au 3 mai.
Entrée libre tous les jours de 11h à 18h.   .

L’espace du Large Au dessus du club nautique à gauche de la plage Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33 

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English : Exposition Quiberville Elles

L’événement Exposition Quiberville Elles Quiberville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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