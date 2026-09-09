Exposition « Races normandes, un patrimoine agricole à découvrir », Haras national du Pin, Le Pin-au-Haras

Informations pratiques

Exposition « Races normandes, un patrimoine agricole à découvrir » 19 et 20 septembre Haras national du Pin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des 25 races patrimoniales normandes à travers les photos noir et blanc de Nicolas Broquedis. À travers 25 clichés, venez découvrir ces animaux en voie de disparition, pour certains aussi précieux que rares. Issus du travail de sélection rigoureux réalisé au fil des siècles par les éleveurs normands, ils ont ainsi abouti à des animaux aux caractéristiques et qualités uniques, parfaitement adaptés à leur territoire.

Haras national du Pin Haras national du Pin, 61310 Le Pin-au-haras Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie 02 33 36 68 68 https://www.haras-national-du-pin.com/ 300 ans d’histoire au Haras national du Pin !

Le premier établissement de l’administration des Haras royaux créée par Louis XIV en 1665, a été construit au XVIIIe siècle par l’architecte du roi, Robert de Cotte et est influencé par l’architecture et l’art paysager de l’École de Versailles. Installé dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares, surnommé le « Versailles du Cheval », l’un des haras les plus célébrés au monde vous ouvre sa majestueuse grille d’honneur. Magnifié par divers artistes comme Edgar Degas, le Haras national du Pin demeure le symbole du patrimoine équestre. Gare à proximité.

Partez à la découverte des 25 races patrimoniales normandes à travers les photos noir et blanc de Nicolas Broquedis. À travers 25 clichés, venez découvrir ces animaux en voie de disparition, pour que…

©Nicolas Broquedis