Cornus

Exposition Recommande-moi à la nuit

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-13

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-05-13

Dans la cadre du 8ème salon de la Gravure de Nant, la médiathèque intercommunale propose une EXPOSITION EXCLUSIVE Recommande-moi à la Nuit . Épreuves de travail annotées

Découvrez en avant-première, deux exemplaires préparatoires du livre d’artiste Recommande-moi à la Nuit écrit par Jean-Yves Tayrac avec les dernières œuvres gravées d’André Stengele.



Ces pièces rares dévoilent le processus de création à travers

– des textes imprimés annotés

– des illustrations issues d’impressions de bois gravés

– des épreuves d’essai uniques, enrichies de notes de travail



André Stengele, graveur, et Jean-Yves Tayac, écrivain, se rencontrent autour du texte intimiste Recommande-moi à la Nuit. Ensemble, ils engagent un travail à quatre mains pour créer une édition originale de 30 exemplaires. Inspiré par la nature, le projet donne naissance à deux personnages et à douze bois gravés réalisés par André Stengele. Mais le temps manque. André Stengele disparaît avant l’achèvement de l’œuvre.



Le projet se poursuit alors selon ses indications. Les impressions, d’abord réalisées à deux, sont menées à terme par Jean-Yves Tayac, avec la participation des graveurs Régine Masclez et Alain Delmas, de l’éditeur Gérard Truilhé, et avec le soutien de Lizzie Stengele.



Réalisée conformément aux volontés de l’artiste, l’édition voit finalement le jour.

Cette œuvre posthume témoigne d’un esprit de transmission, de solidarité et de mémoire, et révèle la genèse singulière d’une création à plusieurs mains.



Texte Jean-Yves Tayac

Bois gravés André Stengele

Couverture Gérard Truilhé

Éditions Daidalon

A la médiathèque intercommunale .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92 mediatheque@cc-larzacvallees.fr

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English :

As part of the 8th Salon de la Gravure de Nant, the intercommunal media library is offering an EXCLUSIVE EXHIBITION Recommande-moi à la Nuit . Annotated working proofs

L’événement Exposition Recommande-moi à la nuit Cornus a été mis à jour le 2026-05-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)