Marché nocturne Cornus
Marché nocturne Cornus lundi 13 juillet 2026.
Cornus
Marché nocturne
Cornus Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03 2026-08-17
Le village de Cornus vous convie à ses marchés de producteurs de l’été
Les produits vendus sur le marché sont le pain, les pâtisseries, les fruits et légumes, le miel, le vin, les escargots, la truffade et l’aligot, les salaisons de porc, les fromages de brebis, les bières fermières, les magrets canards, les glaces au lait de brebis.
Possibilité de se restaurer sur place.
De 18 à 23h. Dans le centre du village (tables et chaises fournis). .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47
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English :
The village of Cornus invites you to its summer farmers’ markets
L’événement Marché nocturne Cornus a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)