Cornus

Marché nocturne

Cornus Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03 2026-08-17

Le village de Cornus vous convie à ses marchés de producteurs de l’été

Les produits vendus sur le marché sont le pain, les pâtisseries, les fruits et légumes, le miel, le vin, les escargots, la truffade et l’aligot, les salaisons de porc, les fromages de brebis, les bières fermières, les magrets canards, les glaces au lait de brebis.

Possibilité de se restaurer sur place.

De 18 à 23h. Dans le centre du village (tables et chaises fournis). .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 47

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English :

The village of Cornus invites you to its summer farmers’ markets

L’événement Marché nocturne Cornus a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)