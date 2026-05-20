Fête du village Cornus
Fête du village Cornus samedi 15 août 2026.
Cornus
Fête du village
Cornus Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Au programme défilé de vieux tracteurs, animations déguisées, animations pour les enfants, concours de pétanque, repas (moules frites et campagnard), bal gratuit, et bien d’autres !
Programme 2026 dévoilé prochainement…
Pour info, programme 2025
14 août
15h Concours de pétanque en triplettes (mises + coupes)
15h30 Balade à poney
19h Début de soirée animé par LA PENA DES ABEILLES
20h REPAS MOULES-FRITES à 7€ animé par DALISAX
23h Bal gratuit avec l’orchestre ABRAXAS
15 août
11h30 Traditionnel DÉFILÉ des vieux tracteurs
Course de saute mouton sur le quai ouvert à tous
12h30 Départ de la paume dans le village
15h Concours de pétanque en doublettes mixtes (mises + coupes)
16h Battage à l’ancienne
19h Début de soirée animé par la Peña LOU TERRAL
20h REPAS CAMPAGNARD ALIGOT SAUCISSE à 13€ animé par le groupe LES BABY LOVERS (sur réservation sur place pendant la fête)
22h30 FEU D’ARTIFICE SON ET LUMIÈRE offert par la municipalité
23h Bal gratuit avec ULTRAMIX BY DJ JOX ET DJ LUCIO
Du jeudi au dimanche soir château gonflable et manèges .
Cornus 12540 Aveyron Occitanie
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English :
The program includes a parade of old tractors, fancy dress entertainment, children’s entertainment, a pétanque competition, a meal (moules frites and country-style), a free ball, and much more!
L’événement Fête du village Cornus a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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