Cornus

Fête du village

Cornus Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Au programme défilé de vieux tracteurs, animations déguisées, animations pour les enfants, concours de pétanque, repas (moules frites et campagnard), bal gratuit, et bien d’autres !

Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info, programme 2025

14 août

15h Concours de pétanque en triplettes (mises + coupes)

15h30 Balade à poney

19h Début de soirée animé par LA PENA DES ABEILLES

20h REPAS MOULES-FRITES à 7€ animé par DALISAX

23h Bal gratuit avec l’orchestre ABRAXAS

15 août

11h30 Traditionnel DÉFILÉ des vieux tracteurs

Course de saute mouton sur le quai ouvert à tous

12h30 Départ de la paume dans le village

15h Concours de pétanque en doublettes mixtes (mises + coupes)

16h Battage à l’ancienne

19h Début de soirée animé par la Peña LOU TERRAL

20h REPAS CAMPAGNARD ALIGOT SAUCISSE à 13€ animé par le groupe LES BABY LOVERS (sur réservation sur place pendant la fête)

22h30 FEU D’ARTIFICE SON ET LUMIÈRE offert par la municipalité

23h Bal gratuit avec ULTRAMIX BY DJ JOX ET DJ LUCIO

Du jeudi au dimanche soir château gonflable et manèges .

Cornus 12540 Aveyron Occitanie

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English :

The program includes a parade of old tractors, fancy dress entertainment, children’s entertainment, a pétanque competition, a meal (moules frites and country-style), a free ball, and much more!

L’événement Fête du village Cornus a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)