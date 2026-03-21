Exposition Reconstruire en Charente-Maritime Les dossiers de dommages de guerre (1945-1965) Archives départementales de la Charente-Maritime Salle d’exposition La Rochelle

Exposition Reconstruire en Charente-Maritime Les dossiers de dommages de guerre (1945-1965)

Archives départementales de la Charente-Maritime Salle d’exposition 35 rue François de Vaux-de-Foletier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-24

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-03-24

Au-delà des déclarations et des indemnisations, ces archives révèlent le vécu des sinistrés et offrent un panorama de l’architecture de logements, de villas, lieux de culte… Du 24 mars au 10 juillet 2026 à La Rochelle.

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Archives départementales de la Charente-Maritime Salle d’exposition 35 rue François de Vaux-de-Foletier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 17 77 archives@charente-maritime.fr

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English :

Over and above declarations and compensation, these archives reveal the experiences of disaster victims and offer a panorama of the architecture of housing, villas, places of worship… From March 24 to July 10, 2026 in La Rochelle.

L’événement Exposition Reconstruire en Charente-Maritime Les dossiers de dommages de guerre (1945-1965) La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-16 par Nous La Rochelle