Exposition « (Re)découvrir l’art de Pieter Coecke van Aelst : vierge au perroquet », Musée du Château de Dourdan, Dourdan

Informations pratiques

Exposition « (Re)découvrir l’art de Pieter Coecke van Aelst : vierge au perroquet » 19 et 20 septembre Musée du Château de Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette oeuvre « insigne » est mise à l’honneur à l’occasion de cette exposition qui en dévoilera la richesse mais encore la symbolique et s’attachera à faire connaître le parcours de son auteur qui fut à la fois peintre et scénographe, traducteur et maître d’un atelier réputé à Anvers.

Musée du Château de Dourdan Place du General de Gaulle, 91410 Dourdan, France Dourdan 91410 Essonne Île-de-France +33164596683 https://www.dourdan.fr/a-voir-a-vivre/lechateauetsonmusee Le Musée du Château de Dourdan s’inscrit dans la forteresse médiévale élevée par Philippe II Auguste vers 1222. Archétype de l’architecture défensive philippienne, le site est embelli au XVe siècle par Jean duc de Berry, comme en témoigne l’enluminure Avril des Très Riches Heures. Ruiné en 1591 lors des guerres de Religion, le château perd sa vocation militaire. Il est transformé en prison dès 1672 par les ducs d’Orléans…

Le château est racheté en 1852 par Amédée Guénée, notable Dourdannais, puis légué à ses cousins, la famille Guyot. Joseph Guyot, érudit humaniste, aménage le châtelet médiéval et l’ancien grenier à sel en logis bourgeois néogothique.

L’ensemble, propriété de la Ville en 1961 est classé Monuments historiques en 1964, puis, naîtra le Musée du Château labellisé Musée de France en 2003.

Exposition « (Re)découvrir l’art de Pieter Coecke van Aelst : vierge au perroquet »