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Exposition Reflet au MUM Fontenoy-le-Château

Exposition Reflet au MUM Fontenoy-le-Château samedi 16 mai 2026.

Adresse : 10 place du Potet

Ville : 88240 Fontenoy-le-Château

Département : Vosges

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : vendredi 16 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Fontenoy-le-Château

Exposition Reflet au MUM

10 place du Potet Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-10-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Le MUM voit en grand cette année avec l’exposition reflet.
Retrouvez un collectif d’artistes proposant collages, Gravures et Photographies.Tout public
0  .

10 place du Potet Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 37 80 66 25 

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English :

The MUM is going big this year with the reflet exhibition.
Discover a collective of artists proposing collages, engravings and photographs.

L’événement Exposition Reflet au MUM Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-28 par OT EPINAL ET SA REGION

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