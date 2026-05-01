Exposition Reflet au MUM Fontenoy-le-Château
Exposition Reflet au MUM Fontenoy-le-Château samedi 16 mai 2026.
Fontenoy-le-Château
Exposition Reflet au MUM
10 place du Potet Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-10-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le MUM voit en grand cette année avec l’exposition reflet.
Retrouvez un collectif d’artistes proposant collages, Gravures et Photographies.Tout public
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10 place du Potet Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 37 80 66 25
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English :
The MUM is going big this year with the reflet exhibition.
Discover a collective of artists proposing collages, engravings and photographs.
L’événement Exposition Reflet au MUM Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-28 par OT EPINAL ET SA REGION
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