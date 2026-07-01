Informations pratiques

Mirmande

Exposition Regard, forme et couleur

Chapelle Sainte Lucie Mirmande Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Par atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-29 09:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Annie Espitallier vient vous faire partager son univers créatif. Passionnée par l’exploration des matières, des formes et des nuances, elle exprime sa créativité au moyen de techniques variées qui témoignent de la diversité de son inspiration.

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Chapelle Sainte Lucie Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 98 51 66 anniespitallier@gmail.com

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English :

Annie Espitallier is here to share her creative world with you. Passionate about exploring materials, shapes, and nuances, she expresses her creativity through a variety of techniques that reflect the diversity of her inspiration.

L’événement Exposition Regard, forme et couleur Mirmande a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme