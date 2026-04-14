Exposition : Regard sur la nature, Les Jardins de Malmont, Belfort-du-Quercy

Exposition : Regard sur la nature 6 et 7 juin Les Jardins de Malmont Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition photos : Regard sur la nature

Les Jardins de Malmont 310 traverse de Malmont, 46230 Belfort du Quercy Belfort-du-Quercy 46230 Lot Occitanie 05 65 31 64 86 http://domainedemalmont.e-monsite.com/ Dans le Parc régional des Causses du Quercy, domaine privé de 16 ha dominant la vallée du Léouré. Composé de bois, prairies, parc arboré et fleuri abritant, autour d’une ancienne ferme du XIXe siècle, un jardin à l’anglaise de 3500 m2 de plantes adaptées au sol calcaire des Causses. 310 traverse de Malmont. D820 direction Montdoumerc, puis Lalbenque et à l’embranchement Belfort-du-Quercy/Lalbenque, prendre direction Malmont sur 100 m et tourner à droite, lieu-dit « Malmont »

Exposition photos : Regard sur la nature

©Yvette Allart