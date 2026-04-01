Dieuze

Exposition Regarder, c’est choisir

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Exposition d’oeuvres contemporaines issues de la collection Plus vite, toutes porteuses de messages et de valeurs partagées avec l’invenTerre démocratie et sitoyenneté, sororité-fraternité et équité, écologie et politique.Tout public

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26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

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English :

Exhibition of contemporary works from the Plus vite collection, all bearing messages and values shared with l’invenTerre: democracy and citizenship, sisterhood-fraternity and equity, ecology and politics.

L’événement Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS