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Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze

Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 26 rue Bernard Dufort

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dieuze

Exposition Regarder, c’est choisir

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Exposition d’oeuvres contemporaines issues de la collection Plus vite, toutes porteuses de messages et de valeurs partagées avec l’invenTerre démocratie et sitoyenneté, sororité-fraternité et équité, écologie et politique.Tout public
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26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22 

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English :

Exhibition of contemporary works from the Plus vite collection, all bearing messages and values shared with l’invenTerre: democracy and citizenship, sisterhood-fraternity and equity, ecology and politics.

L’événement Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS

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