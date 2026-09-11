Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye
mercredi 16 septembre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-10-10 13:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Les Regards croisés #2 racontent le monde, interrogent le rôle du photographe face à l’Histoire, l’éthique de l’image et la puissance narrative de la photographie documentaire. .
Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
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English : Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia
L’événement Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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