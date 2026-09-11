Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Les Regards croisés #2 racontent le monde, interrogent le rôle du photographe face à l’Histoire, l’éthique de l’image et la puissance narrative de la photographie documentaire. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia

L’événement Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce