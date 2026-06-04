EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Place du Trepade Fonsorbes
EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Place du Trepade Fonsorbes mercredi 1 juillet 2026.
Fonsorbes
EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR
Place du Trepade MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Exposition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .
Exposition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .
Médiathèque
-Tout public
Aux heures d’ouverture
-Entrée gratuite
-Renseignements service culturel
Les petits génies des Peintres Amateurs Fonsorbais exposent au rez-de-chaussée leurs tableaux et les adhérentes de l’atelier créatif Récup déco de la Mosaïque des partages mettent en lumière leurs réalisations de l’année. .
Place du Trepade MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66 serviceculturel@fonsorbes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .
L’événement EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE