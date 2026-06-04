EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Place du Trepade Fonsorbes

Fonsorbes

EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-01

Exposition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .

Exposition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .

Médiathèque

-Tout public

Aux heures d’ouverture

-Entrée gratuite

-Renseignements service culturel

Les petits génies des Peintres Amateurs Fonsorbais exposent au rez-de-chaussée leurs tableaux et les adhérentes de l’atelier créatif Récup déco de la Mosaïque des partages mettent en lumière leurs réalisations de l’année. .

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66 serviceculturel@fonsorbes.fr

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English :

Exhibition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .

L’événement EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE