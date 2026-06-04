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EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Place du Trepade Fonsorbes

EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Place du Trepade Fonsorbes

EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Place du Trepade Fonsorbes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place du Trepade

Adresse : MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES

Ville : 31470 Fonsorbes

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Fonsorbes

EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-01

Exposition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .
Exposition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .

Médiathèque
-Tout public
Aux heures d’ouverture
-Entrée gratuite
-Renseignements service culturel

Les petits génies des Peintres Amateurs Fonsorbais exposent au rez-de-chaussée leurs tableaux et les adhérentes de l’atelier créatif Récup déco de la Mosaïque des partages mettent en lumière leurs réalisations de l’année.   .

Place du Trepade MÉDIATHÈQUE DE FONSORBES Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66  serviceculturel@fonsorbes.fr

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English :

Exhibition regards croisés talents fonsorbais à l’honneurs .

L’événement EXPOSITION REGARDS CROISES TALENTS FONSORBAIS A L’HONNEUR Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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