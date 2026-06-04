CINÉMA EN PLEIN AIR FANTASTIC MISTER FOX STADE DU TREPADE Fonsorbes
CINÉMA EN PLEIN AIR FANTASTIC MISTER FOX STADE DU TREPADE Fonsorbes samedi 29 août 2026.
Fonsorbes
CINÉMA EN PLEIN AIR FANTASTIC MISTER FOX
STADE DU TREPADE 28 Impasse de las Fious Fonsorbes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez nombreux partager ce moment de cinéma en plein air avec la projection du film: Fantastic mister fox .
Cinéma en plein air avec la projection du film: Fantastic mister fox .
Stade du Trépadé:
Si intempéries, Espace Cinémuz’ et le pique-nique sera annulé
-Tout public dès 6 ans
-Durée 1h27
-Entrée gratuite
-Renseignements service culturel .
STADE DU TREPADE 28 Impasse de las Fious Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66 serviceculturel@fonsorbes.fr
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English :
Come and share this moment of open-air cinema with the screening of the film: Fantastic mister fox .
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR FANTASTIC MISTER FOX Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE