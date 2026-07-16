Animations : Journée portes ouvertes à la chocolaterie, Chocolaterie – De la fève au Palais, Fonsorbes

Informations pratiques

Animations : Journée portes ouvertes à la chocolaterie Samedi 19 septembre, 09h00 Chocolaterie – De la fève au Palais Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vous êtes invités à une expérience unique au cœur de notre chocolaterie !

Découvrez les secrets de la fabrication du chocolat de A à Z lors de nos visites guidées du laboratoire de production

Mais ce n’est pas tout ! Nous avons préparé une journée spéciale remplie d’animations passionnantes ! Explications détaillées & techniques , démonstrations et bien plus encore vous attendent

Bien sûr, une journée à la chocolaterie ne serait pas complète sans une dégustation gourmande.

Venez déguster nos créations les plus exquises, du chocolat noir intense au chocolat au lait fondant

Le meilleur dans tout ça ? L’entrée est Gratuite ! C’est notre façon de célébrer notre amour pour le chocolat et de partager notre passion avec vous

Réservez votre place dès maintenant pour cette journée exceptionnelle le Samedi 19 septembre 2026 ! ️

Chocolaterie – De la fève au Palais 2 chemin de cantegraille, 31470 Fonsorbes Fonsorbes 31470 Benech Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 82 76 »}]

Vous êtes invités à une expérience unique au cœur de notre chocolaterie !

© De le fève au palais