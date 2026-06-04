MARCHÉ GOURMAND 2026 Place du Trepade Fonsorbes

Fonsorbes

MARCHÉ GOURMAND 2026

Place du Trepade PLACE DU TREPADE Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29

La ville de Fonsorbes organise pour la quatrièmes années consécutives un marché gourmand et artisanal nocturne sur la place du Trépadé.

Lors de ce marché gourmand, vous pourrez découvrir une variété incroyable de saveurs préparées par les restaurateurs locaux et profitez de l’ambiance musicale et conviviale en partageant de grandes tablées. De l’entrée au dessert, les visiteurs n’auront que l’embarras du choix avec une offre venant des quatre coins du globe. Vous pourrez déguster des burgers, des spécialités portugaises, italiennes, réunionnaises, asiatiques, …, ainsi que des plats traditionnels. Ne manquez pas les desserts, des pâtisseries sucrées aux gaufres artisanales, en passant par des douceurs orientales, … Une expérience culinaire unique vous attend.

Apportez vos couverts!

UN MARCHÉ ARTISANAL

En plus des nombreux stands gourmands, profitez d’une agréable promenade en soirée et découvrez une multitude d’artisans-créateurs et de producteurs locaux. Flânez parmi les nombreux stands proposant bijoux, décorations, accessoires et œuvres d’art. Une occasion parfaite pour apprécier les talents et les savoir-faire locaux.

DES ANIMATIONS GRATUITES

Programmation des animations gratuites à venir.

UNE DÉMARCHE ÉCO-MANIFESTATION

Ce marché est également caractérisé par la volonté de mettre en valeur une approche éco-manifestation . Plusieurs actions sont mises en œuvre en ce sens

La mise en place du tri sélectif, La limitation des emballages,

Un espace réservé pour le stationnement des véhicules, pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite- PMR (long de l’avenue du Château d’eau), et pour le stationnement des vélos (parking salle Duffaut),

Une communication faite pour se rendre à pied, à vélo ou en transports en commun à la manifestation, La prolongation de l’éclairage public invitant les Fonsorbais à venir et rentrer chez eux à pied,

La consigne/déconsigne des verres et pichets réutilisables assurée par l’association Elemen’terre , .

Place du Trepade PLACE DU TREPADE Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 55 10 economie@fonsorbes.fr

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English :

For the fourth year running, the town of Fonsorbes is organizing an evening gourmet and craft market on the Place du Trépadé.

L’événement MARCHÉ GOURMAND 2026 Fonsorbes a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE