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Exposition : « Regards d’artistes Pierrerunais », Salle polyvalente L’étape, Pierrerue

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente L'étape · Pierrerue

Exposition : « Regards d’artistes Pierrerunais », Salle polyvalente L’étape, Pierrerue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente L'étape
Adresse
Pierrerue 34460
Ville
34360 Pierrerue
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition : « Regards d’artistes Pierrerunais » 19 et 20 septembre Salle polyvalente L’étape Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Regards d’artistes pierrerunais »

La Mairie de Pierrerue accueille l’exposition « Regards d’artistes pierrerunais », qui réunit peintures et photographies d’artistes locaux :
Jean-Pierre Guiraud
Sylvie de Montgolfier
Annie Gatte
Willem Van Oosten
Claire Ripert

Une belle occasion de découvrir la créativité et le talent des artistes de la commune.

Salle polyvalente L’étape Pierrerue 34460 Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr « L’étape de Pierrerue » est une salle pluriactivité et oenotouristique.
Elle est située sur le parking de l’arrivée de la voie verte, au-dessus de la mairie de Pierrerue. Parking à proximité
Exposition « Regards d’artistes pierrerunais »

© Melkan Bassil

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