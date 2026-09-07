Exposition : « Regards d’artistes Pierrerunais », Salle polyvalente L’étape, Pierrerue

Informations pratiques

Exposition : « Regards d’artistes Pierrerunais » 19 et 20 septembre Salle polyvalente L’étape Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Regards d’artistes pierrerunais »

La Mairie de Pierrerue accueille l’exposition « Regards d’artistes pierrerunais », qui réunit peintures et photographies d’artistes locaux :

Jean-Pierre Guiraud

Sylvie de Montgolfier

Annie Gatte

Willem Van Oosten

Claire Ripert

Une belle occasion de découvrir la créativité et le talent des artistes de la commune.

Salle polyvalente L’étape Pierrerue 34460 Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr « L’étape de Pierrerue » est une salle pluriactivité et oenotouristique.

Elle est située sur le parking de l’arrivée de la voie verte, au-dessus de la mairie de Pierrerue. Parking à proximité

Exposition « Regards d’artistes pierrerunais »

© Melkan Bassil