Venez découvrir l’histoire de cet arbre remarquable !, Mûrier – Arbre remarquable, Pierrerue

Informations pratiques

Venez découvrir l’histoire de cet arbre remarquable ! 19 et 20 septembre Mûrier – Arbre remarquable Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Venez flâner dans les ruelles du hameau de Combejean et découvrez l’histoire de cet arbre remarquable qui a plus de 400 ans !

Découverte libre à l’aide de panneaux explicatifs, du mûrier de Combejan, classé « Arbre Remarquable de France » depuis 2015.

Mûrier – Arbre remarquable Rue du murier, 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr Planté il y a plus de 400 ans à la suite de l’ordonnance royale d’Henri IV visant à développer la sériciculture en France, ce mûrier est aujourd’hui la véritable fierté de la commune. Depuis 2015, il est labellisé « Arbre remarquable de France ».

En 1602, Henri IV impose à chaque paroisse de disposer d’une pépinière de mûriers, dont les feuilles servent à nourrir les vers à soie. Devenu creux avec le temps, l’arbre a été consolidé il y a plus d’un siècle par un cerclage métallique afin de préserver son tronc.

Impressionnant par ses dimensions, il mesure 3,70 m de circonférence à la base, 3,90 m au niveau du cerclage, déploie une frondaison d’environ 9 m de diamètre et atteint une hauteur de 6 à 7 m.

Venez flâner dans les ruelles du hameau de Combejean et découvrez l’histoire de cet arbre remarquable qui a plus de 400 ans !

© Melkan Bassil