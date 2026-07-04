Exposition Regards de femmes Musée Verlaine Juniville

Informations pratiques

Juniville

Exposition Regards de femmes

Musée Verlaine 1 ter Rue du Pont Pâquis Juniville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Brigitte Léonard a été encouragée au dessin et à l’art depuis toujours par son père, qui lui aussi peignait et dessinait. Sa passion est innée, tout comme son don incroyable. Lorsqu’on lui pose des questions sur son art, elle répond avec une grande simplicité, une grande modestie. Elle semble presqu’étonnée qu’on s’enthousiasme pour son travail. Pour elle, s’exprimer c’est dessiner, c’est peindre. Elle travaille toutes les techniques. Si le résultat n’est pas à la hauteur de ses attentes, elle redouble d’efforts, elle cherche, et elle trouve. Elle traduit ses émotions en traits élégants, émouvants, en explosions de couleurs, vives ou sombres. Chaque œuvre porte un message, dévoile sentiments et émotions.Des préoccupations contemporainesAncrée dans la société, dans son époque, elle délivre des messages puissants. Elle peint des portraits de femmes fortes, admirables. Des femmes qu’elle admire certes, mais qui peuvent devenir des modèles inspirants pour chacune, pour chacun aussi.Ses représentations de femmes les mettent sur le devant de la scène. Elle les éclabousse de couleurs et de beauté, et ces toiles, réussites totales, éclairent l’âme des spectateurs.

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Musée Verlaine 1 ter Rue du Pont Pâquis Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 9 61 25 97 33 musee.verlaine@wanadoo.fr

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English :

Brigitte Léonard has always been encouraged to draw and pursue art by her father, who also painted and drew. Her passion is innate, as is her incredible talent. When asked about her art, she responds with great simplicity and modesty. She seems almost surprised that people are enthusiastic about her work. For her, self-expression means drawing and painting. She works in every technique. If the result doesn’t live up to her expectations, she redoubles her efforts, she searches, and she finds the answer. She translates her emotions into elegant, moving lines and bursts of color—both vivid and somber. Each work carries a message, revealing feelings and emotions.Contemporary ConcernsRooted in society and her era, she conveys powerful messages. She paints portraits of strong, admirable women. Women whom she certainly admires, but who can also become inspiring role models for everyone—women and men alike. Her depictions of women bring them to the forefront. She showers them with color and beauty, and these masterful paintings illuminate the very souls of viewers.

L’événement Exposition Regards de femmes Juniville a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme