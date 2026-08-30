Exposition regards documentaires Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Exposition regards documentaires

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-17

Une exposition pour approcher en quelques panneaux les fondements du cinéma documentaire.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Exhibition: Documentary Perspectives

An exhibition that explores the foundations of documentary cinema through just a few panels.

L’événement Exposition regards documentaires Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime