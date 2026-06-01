Exposition Regards Persans, Eglise Saint Nicolas, Brem-sur-Mer

Exposition Regards Persans 26 – 28 juin Eglise Saint Nicolas Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Exposition Architecture sacrée du 20 au 28 juin de 15h à 18h dans l’église St Nicolas, classée Monument historique.

Eglise Saint Nicolas rue du prieuré 85470 Brem sur Mer Brem-sur-Mer 85470 La Touche Vendée Pays de la Loire

Exposition dans l’église Saint Nicolas

Laurent Charrier