Exposition Regards sur Combles Église de la Nativité-de-la-Vierge Combles-en-Barrois

Combles-en-Barrois

Exposition Regards sur Combles

Église de la Nativité-de-la-Vierge 28 Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La commune de Combles-en-Barrois vous invite à participer à la première édition de l’exposition Regards sur Combles , organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, sur le thème national Patrimoine de la photographie / Raviver, résister, réimaginer .

Cette exposition est ouverte à tous amateurs, photographes confirmés, habitants de la commune et du Barrois, élèves des collèges et lycées, familles. Aucun niveau n’est requis. Ce qui compte, c’est votre regard sur Combles-en-Barrois.

Thématique

Le patrimoine de Combles-en-Barrois sous toutes ses formes patrimoine bâti (l’église baroque, le château, les maisons du bourg), patrimoine naturel (les bois du Barrois, les paysages agricoles), patrimoine sportif (le golf 18 trous), patrimoine humain (habitants, artisans, moments de vie). Le regard porté sur le village peut être celui du présent, du passé et pourquoi pas de l’avenir dans le cadre du concours numérique avec smartphone.

3 catégories seront récompensées

– Catégorie A Photo traditionnelle

Photographie réalisée avec un appareil photo reflex, hybride ou compact numérique. Les retouches de base sont autorisées (exposition, contraste, recadrage). Les montages sont exclus de cette catégorie. Affichage tirage papier grand format (40×60 cm minimum) sur panneau autoportant dans l’église.

– Catégorie B Photo smartphone

Photographie réalisée exclusivement avec un téléphone portable ou une tablette. Possibilité d’utiliser les applications de retouche mobile pour créer une composition originale. Affichage les photos sélectionnées seront diffusées en diaporama sur écran(s) installé(s) dans l’église, créant un espace d’affichage numérique en contraste avec les tirages traditionnels.

– Catégorie C Photo historique

Photographie ancienne représentant Combles-en-Barrois ou ses habitants, issue des archives personnelles des familles. Toute période est acceptée. Les photos seront numérisées (si nécessaire par la mairie) et restituées après l’exposition. Affichage les images scannées seront plastifiées et exposées tout autour de l’église de Combles

Déposez vos œuvres avant le 31 août pour participer à l’exposition.Tout public

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Église de la Nativité-de-la-Vierge 28 Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 32 17 mairie@combles-en-barrois.fr

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English :

The town of Combles-en-Barrois invites you to %E0 participate %E0 in the first edition of the exhibition %AB Regards sur Combles %BB, organized as part of theEuropean Heritage Days 2026, with the national theme “Photographic Heritage / Revive, Resist, Reimagine.”

This exhibition is open to everyone: amateurs, experienced photographers, residents of the town and the Barrois region, middle and high school students, and families. No prior experience is required. What matters is your perspective on Combles-en-Barrois.

Theme:

The heritage of Combles-en-Barrois in all its forms: built heritage (the Baroque church, the castle, the town’s houses), natural heritage (the Barrois woods, agricultural landscapes), sports heritage (the 18-hole golf course), and human heritage (residents, artisans, moments of daily life). The perspective on the village can be that of the present, the past, or—why not?—the future, as part of the digital contest using smartphones.

Prizes will be awarded in 3 categories:

– Category A: Traditional Photography

Photographs taken with a DSLR, mirrorless, or compact digital camera. Basic editing is permitted (exposure, contrast, cropping). Photo montages are not allowed in this category. Display: large-format print (at least 40 × 760 cm) on a freestanding panel inside the church.

– Category B: Smartphone Photo

Photograph taken exclusively with a cell phone or tablet. Mobile editing apps may be used to create an original composition. Display: Selected photos will be displayed as a slideshow on screen(s) set up inside the church, creating a digital display area that contrasts with the traditional prints.

– Category C: Historical Photo

An old photograph depicting Combles-en-Barrois or its residents, taken from families’ personal archives. Photos from any period are accepted. The photos will be digitized (if necessary, by the town hall) and returned after the exhibition. Display: The scanned images will be laminated and displayed all around the church in Combles.

Submit your entries by August 31 to participate in the exhibition.

L’événement Exposition Regards sur Combles Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE