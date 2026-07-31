Concert Musique et patrimoine Eglise de la Nativité-de-la-Vierge Combles-en-Barrois

Informations pratiques

Combles-en-Barrois

Concert Musique et patrimoine

Eglise de la Nativité-de-la-Vierge 26 Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine,Combles-en-Barrois vous invite à un concert Musique et patrimoine, un dialogue entre histoire et émotions.

Concert de musiques anciennes par Clélia et Marco Horvat, qui sera donné dans l’église.

Entrée libre,participation au chapeau.Tout public

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Eglise de la Nativité-de-la-Vierge 26 Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 32 17 mairie@combles-en-barrois.fr

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English :

In celebration of European Heritage Days, Combles-en-Barrois invites you to a concert titled “Music and Heritage: A Dialogue Between History and Emotions.”

A concert of early music by Clélia and Marco Horvat will be held in the church.

Admission is free; donations are welcome.

L’événement Concert Musique et patrimoine Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE