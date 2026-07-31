Concert Musique et patrimoine Eglise de la Nativité-de-la-Vierge Combles-en-Barrois
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Nativité-de-la-Vierge · Combles-en-Barrois
Informations pratiques
Combles-en-Barrois
Concert Musique et patrimoine
Eglise de la Nativité-de-la-Vierge 26 Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine,Combles-en-Barrois vous invite à un concert Musique et patrimoine, un dialogue entre histoire et émotions.
Concert de musiques anciennes par Clélia et Marco Horvat, qui sera donné dans l’église.
Entrée libre,participation au chapeau.Tout public
0 .
Eglise de la Nativité-de-la-Vierge 26 Rue de l’Eglise Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 32 17 mairie@combles-en-barrois.fr
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English :
In celebration of European Heritage Days, Combles-en-Barrois invites you to a concert titled “Music and Heritage: A Dialogue Between History and Emotions.”
A concert of early music by Clélia and Marco Horvat will be held in the church.
Admission is free; donations are welcome.
L’événement Concert Musique et patrimoine Combles-en-Barrois a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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