Exposition : regards sur l’épopée minière, Maison du fer, Dompierre

Informations pratiques

Exposition : regards sur l’épopée minière 19 et 20 septembre Maison du fer Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison du Fer ouvre ses portes tout au long du week-end pour une immersion dans l’histoire minière du territoire.

Une exposition photographique présentera des clichés rares et parfois inédits retraçant l’aventure humaine et industrielle des mines de fer normandes. Visages de mineurs, scènes de travail, paysages transformés par l’industrie et souvenirs du quotidien permettront aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir un patrimoine qui a profondément marqué l’histoire locale.

Une occasion unique de porter un nouveau regard sur cette mémoire ouvrière et sur les hommes et les femmes qui ont façonné le territoire.

Maison du fer 2 place du musée, 61700 Dompierre Dompierre 61700 Orne Normandie 02 33 38 03 25 https://lesavoiretlefer.fr/ La Maison du Fer offre un panorama de l’histoire des forges et des mines de fer du Bocage Ornais autour de 3 thèmes :

– la formation géologique du minerai de fer

– la sidérurgie dans le Bocage du moyen-âge au XIXème siècle

– les mines de fer de l’Orne entre 1901 et 1978

Wagonnets, casques, lampes et outils des mineurs vous replongent dans l’épopée minière de la région. Une grande maquette de la mine de fer de Saint-Clair-de-Halouze permet de comprendre le fonctionnement de la mine « au fond » (puits, galeries, tailles…) et au « jour » (carreau de la mine, fours de calcination, liaisons ferroviaires…).

Un film, réalisé à partir d’images d’archives des mines de Saint-Clair-de-Halouze et de La Ferrière-aux-Etangs et à partir de témoignages d’anciens mineurs, retrace l’histoire des mines de fer de l’Orne. Parking à proximité.

La Maison du Fer ouvre ses portes tout au long du week-end pour une immersion dans l’histoire minière du territoire.

©LeSavoir&LeFer