AGENDA · Morancé
Exposition « Regards sur Morancé », Médiathèque, Morancé
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque · Morancé
Informations pratiques
Exposition « Regards sur Morancé » Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Vernissage de l’exposition « Regards sur Morancé » à la médiathèque.
Exposition jusqu’au 17 octobre des oeuvres de Nadège BOX et Jérôme RIBEYRON.
Médiathèque 61-5, D30, 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Vernissage de l’exposition « Regards sur Morancé » à la médiathèque.
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