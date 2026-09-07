Exposition « Regards sur Morancé », Médiathèque, Morancé

Informations pratiques

Exposition « Regards sur Morancé » Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Regards sur Morancé » à la médiathèque.

Exposition jusqu’au 17 octobre des oeuvres de Nadège BOX et Jérôme RIBEYRON.

Médiathèque 61-5, D30, 69480 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Vernissage de l’exposition « Regards sur Morancé » à la médiathèque.