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Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Morancé

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de l'Assomption · Morancé

Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Morancé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre Dame de l'Assomption
Adresse
place de l'église 69140 Morancé
Ville
69480 Morancé
Département
Rhône

Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de l’Assomption Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visites commentées de l’église Notre Dame de l’Assomption.

Eglise Notre Dame de l’Assomption place de l’église 69140 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Visites commentées de l’église Notre Dame de l’Assomption.

©mairiedeMorancé

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