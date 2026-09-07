Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption, Eglise Notre Dame de l’Assomption, Morancé

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de l'Assomption · Morancé

Informations pratiques

Visite de l’église Notre Dame de l’Assomption 19 et 20 septembre Eglise Notre Dame de l’Assomption Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visites commentées de l’église Notre Dame de l’Assomption.

Eglise Notre Dame de l’Assomption place de l’église 69140 Morancé Morancé 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentées de l’église Notre Dame de l’Assomption.

©mairiedeMorancé