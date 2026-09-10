Informations pratiques

Arès

EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Reprendre haleine à Canillo est une exposition de la photographe andorrane Naiara Escabias Oferil, qui invite à ralentir et à se reconnecter à la nature. À travers des paysages emblématiques de Canillo, l’artiste capture des instants de calme et de contemplation. Grâce à la technique du Polaroid Lift, chaque image devient une oeuvre unique, fragile et vivante.

Tout public Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

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English : EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL

L’événement EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès