EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL Arès
lundi 28 septembre 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-28
Reprendre haleine à Canillo est une exposition de la photographe andorrane Naiara Escabias Oferil, qui invite à ralentir et à se reconnecter à la nature. À travers des paysages emblématiques de Canillo, l’artiste capture des instants de calme et de contemplation. Grâce à la technique du Polaroid Lift, chaque image devient une oeuvre unique, fragile et vivante.
Tout public Gratuit.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, salle des expositions. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
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English : EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL
L’événement EXPOSITION REPRENDRE HALEINE À CANILLO DE L’ARTISTE NAIARA ESCABIAS OFERIL Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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