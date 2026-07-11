Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Scie

[Exposition] Rétrospective de la carrière aéronautique du dieppois Marcel Diologent

Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’aérodrome de Dieppe accueille deux expositions consacrées à l’histoire de

l’aviation locale

L’une retrace la carrière aéronautique de Marcel Diologent,

l’autre revient sur l’évolution de l’aviation autour de Dieppe, des premiers

atterrissages sur le front de mer à l’aérodrome actuel.

Le public pourra

également découvrir des aéronefs de collection, des avions et ULM, des

animations autour de l’air et de l’aérodynamique, ainsi que le CIRFA de

l’Armée de l’Air et de l’Espace.

> Visite libre rassemblement d’aéronefs de construction amateur et de collection de 10h à 18h .

Aérodrome de Dieppe Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 11 31 88

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English : [Exposition] Rétrospective de la carrière aéronautique du dieppois Marcel Diologent

L’événement [Exposition] Rétrospective de la carrière aéronautique du dieppois Marcel Diologent Saint-Aubin-sur-Scie a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie