Exposition sur l’histoire de l’aviation autour de Dieppe, Aérodrome de Dieppe, Saint-Aubin-sur-Scie

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire de l’aviation autour de Dieppe Samedi 19 septembre, 10h00 Aérodrome de Dieppe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrir différentes facettes de l’aéronautique autour de Dieppe, des premiers atterrissages sur les pelouses du front de mer jusqu’à ceux sur l’aérodrome actuel.

En complément, vous pourrez découvrir :

Le patrimoine aéronautique avec des aéronefs de collection et d’autres construits par des amateurs, sous l’égide de la Fédération RSA (Réseau du Sport de l’Air), quels avions et ULM sont basés sur l’aérodrome de Dieppe, les autres viendront par la voie des airs en fonction des conditions météorologiques.

Une rétrospective de la carrière aéronautique du dieppois Marcel Diologent (97 ans) ainsi que des animations sur la matérialité de l’air et l’aérodynamique.

Le CIRFA de l’Armée de l’Air et de l’Espace sera présent.

Aérodrome de Dieppe Route de Paris, 76550 Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie 76550 Seine-Maritime Normandie 07 68 11 31 88 https://www.facebook.com/dieppe.pilotesetcie/;https://www.instagram.com/pilotesetcie/ Depuis 1947, la Fédération RSA (Réseau du Sport de l’Air) est un organisme fédérant la construction, la restauration, le maintien en état de vol et le pilotage d’aéronefs de tous types : avions, planeurs, ULM, hélicoptères, ballons, autogyres… Parking, transport en commun de l’agglomération Dieppe Maritime.

Découvrir différentes facettes de l’aéronautique autour de Dieppe, des premiers atterrissages sur les pelouses du front de mer jusqu’à ceux sur l’aérodrome actuel.

©Pilotes&Cie