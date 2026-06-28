Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre La Maison du Peintre Repaix

Repaix

Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre

La Maison du Peintre 9 rue Gilles Fabre Repaix Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Samedi 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-14 2026-08-15

Cet été, venez découvrir une rétrospective des peintures de Gilles Fabre à Repaix (près de Blâmont) les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Venez la découvrir du 28 juin au 20 septembre à la Maison du Peintre à Repaix. Gratuit.

Informations au 03 83 42 35 12 ou par mail à gilles.fabre0022@orange.frTout public

0 .

La Maison du Peintre 9 rue Gilles Fabre Repaix 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 35 12 gilles.fabre0022@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, come discover a retrospective of Gilles Fabre’s paintings in Repaix (near Blémont) on Saturdays, Sundays, and holidays from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. Come see it from June 28 to September 20 at the Maison du Peintre in Repaix. Free admission.

For more information, call 03 83 42 35 12 or email gilles.fabre0022@orange.fr

L’événement Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre Repaix a été mis à jour le 2026-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS