Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre La Maison du Peintre Repaix
Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre La Maison du Peintre Repaix dimanche 28 juin 2026.
Repaix
Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre
La Maison du Peintre 9 rue Gilles Fabre Repaix Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Samedi 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-14 2026-08-15
Cet été, venez découvrir une rétrospective des peintures de Gilles Fabre à Repaix (près de Blâmont) les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. Venez la découvrir du 28 juin au 20 septembre à la Maison du Peintre à Repaix. Gratuit.
Informations au 03 83 42 35 12 ou par mail à gilles.fabre0022@orange.frTout public
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La Maison du Peintre 9 rue Gilles Fabre Repaix 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 35 12 gilles.fabre0022@orange.fr
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English :
This summer, come discover a retrospective of Gilles Fabre’s paintings in Repaix (near Blémont) on Saturdays, Sundays, and holidays from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. Come see it from June 28 to September 20 at the Maison du Peintre in Repaix. Free admission.
For more information, call 03 83 42 35 12 or email gilles.fabre0022@orange.fr
L’événement Exposition Rétrospective du peintre Gilles Fabre Repaix a été mis à jour le 2026-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS