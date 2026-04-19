Autoire

Exposition Rétrospective Stéphanie Poincloux

Autoire Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-15 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-29 2026-09-19 2026-10-17

Stéphanie Poincloux façonne le papier depuis plus de trente ans

Stéphanie Poincloux façonne le papier depuis plus de trente ans. Son geste, d'un minimalisme radical, s'origine dans l'essentiel pâte à papier recyclée, pigments naturels et liants alimentaires

Pendant six mois, le Manoir de Laroque Delprat devient l'écrin d'une déambulation singulière

Ses sculptures, telles des vestiges ou des formes survivantes, dialoguent naturellement avec les strates calcaires et la mémoire de nos vieux murs

Ici, le temps n'altère pas il révèle

L'exposition sera ouverte au public en présence de l'artiste

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Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 89 02 02 18

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English :

Stéphanie Poincloux has been shaping paper for over thirty years

L’événement Exposition Rétrospective Stéphanie Poincloux Autoire a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne