Exposition Rétrospective Stéphanie Poincloux Autoire
Exposition Rétrospective Stéphanie Poincloux Autoire dimanche 19 avril 2026.
Autoire
Exposition Rétrospective Stéphanie Poincloux
Autoire Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-15 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-29 2026-09-19 2026-10-17
Stéphanie Poincloux façonne le papier depuis plus de trente ans
Stéphanie Poincloux façonne le papier depuis plus de trente ans. Son geste, d'un minimalisme radical, s'origine dans l'essentiel pâte à papier recyclée, pigments naturels et liants alimentaires
Pendant six mois, le Manoir de Laroque Delprat devient l'écrin d'une déambulation singulière
Ses sculptures, telles des vestiges ou des formes survivantes, dialoguent naturellement avec les strates calcaires et la mémoire de nos vieux murs
Ici, le temps n'altère pas il révèle
L'exposition sera ouverte au public en présence de l'artiste
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Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 89 02 02 18
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English :
Stéphanie Poincloux has been shaping paper for over thirty years
L’événement Exposition Rétrospective Stéphanie Poincloux Autoire a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne