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Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault

lundi 21 septembre 2026 · Musée Municipal Jacques Guidez · Airvault

Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Musée Municipal Jacques Guidez Airvault

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Musée Municipal Jacques Guidez
Adresse
10 Rue de la Gendarmerie
Ville
79600 Airvault
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Airvault

Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée

Musée Municipal Jacques Guidez 10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-21

L’exposition offre un regard sur les rites, ces règles ou ces habitudes qui se pratiquaient tout au long de la vie. Du berceau à la tombe, tout était codifié et scrupuleusement respecté. L’exposition est installée dans la salle du cuvier et accessible tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. Profitez également de la collection permanente d’objets ethnographiques du musée, qui vous transportera dans la vie quotidienne au XIXème et XXème siècles.
Situé au centre du bourg médiéval, le musée est installé dans les bâtiments conventuels de l’abbaye salle du cuvier, chapelle et logis abbatial. La cour est ouverte tout au long de l’année pour une pause dans un cadre verdoyant et arboré. Ouvert tous les jours, jusqu’au 30 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée gratuite.   .

Musée Municipal Jacques Guidez 10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51  musee@airvault.fr

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English : Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée

L’événement Exposition Rîtes de passage, une vie bien orchestrée Airvault a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Airvaudais Val du Thouet

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