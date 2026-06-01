Exposition Rivages en feu Place Général Leclerc Plougasnou
Exposition Rivages en feu Place Général Leclerc Plougasnou vendredi 26 juin 2026.
Plougasnou
Exposition Rivages en feu
Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
7 approches à travers 7 artistes qui créent à partir de matières glanées (plastiques ou naturelles, trouvailles et lagans…). Venez découvrir des broderies, des fortunes de mer, des bestioles, photographies et curiosités… Une exposition éphémère pour des œuvres intemporelles et poétiques, toutes en écho.
À la surface du monde, des sédiments… Au gré des courants d’air, d’eau et de pensées, des petits riens dérivent…
Ils se déforment et forment de l’inattendu. Sculptés par le vivant et le hasard… Dans le creux de la main, le simple fait d’émouvoir, ils déclenchent une onde de résistance au monde sur-artificialisé. Avec ces matières inutiles et oubliées, des artistes subliment encore et toujours. Ils alertent tout en appelant au rêve. Ils perpétuent ensemble le mouvement du vivant, la métamorphose …
Avec Solenn Hémart (photographe-plasticienne et commissaire de l’expo), Cécile Travel (brodeuse d’art), Catherine Voison, Soazic Guezennec (toutes deux artistes-plasticiennes), Jano (auteur de bd), Elsa Amsallem et Martin Mongin (IGI) et Calisto Burke (collectionneur, glaneur).
Vendredi 26 juin Ouverture 14h
Présentation par les artistes 18h -19h puis Vernissage dans le jardin, présentation du programme du festival,
et musique auberge espagnole ! .
Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 32 36 54 86
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English :
L’événement Exposition Rivages en feu Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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