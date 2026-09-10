Exposition : Sabots polychromés et sculptés, Salle des fêtes de Saint Merd la Breuille, Saint-Merd-la-Breuille
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Saint Merd la Breuille · Saint-Merd-la-Breuille
Informations pratiques
Exposition : Sabots polychromés et sculptés 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Saint Merd la Breuille Creuse
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition d’une collection de sabots et d’outils de sabotier.
Salle des fêtes de Saint Merd la Breuille 23100 Saint-Merd-la-Breuille Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0766250435 Exposition d’une belle collection de sabots polychromés et sculptés ( plus de 60 paires ) ainsi que les outils du sabotier et explication de la fabrication entièrement manuelle (sans aucune machine ) Parking de la salle des fêtes de Saint Merd la Breuille
Exposition d’une collection de sabots et d’outils de sabotier.
©Patrick FLECHE