Exposition SACRÉes NaNas | Pop Women Festival Espace Erlon Reims

Pour la quatrième fois, SACRÉes NaNas revient à Reims avec une rétrospective réunissant les trois opus du premier cycle. Présentée à l’Espace Erlon du 5 mars au 4 avril, cette exposition vient clore plusieurs années de travail consacrées à des réalités indissociables l’invisibilisation des femmes, les inégalités entre les sexes et les violences sexistes et sexuelles. Autant de facettes d’un même système qui nie, banalise, contrôle et réduit au silence.

À travers des œuvres colorées et sensibles, Lou affirme que ces violences ne relèvent ni de faits isolés ni d’erreurs individuelles, mais d’un cadre social profondément ancré. L’art devient ici un acte engagé, un outil de mémoire et de résistance, qui refuse le confort du déni.

Dans un contexte planétaire marqué par le repli sur soi, la recherche de boucs émissaires et la glorification des postures viriles, peut-on sans naïveté imaginer que notre complémentarité contribue à bâtir un monde plus juste ? Sans idéaliser le féminin, vous en connaissez beaucoup, vous, des femmes qui ont déclaré des guerres ?

Ce premier cycle s’achève.

Le suivant s’ouvrira en 2027, lorsque les SACRÉes NaNas rencontreront les SACRÉS Gars.

EXPOSITION • du 5 mars au 4 avril

• espace d’erlon • accès gratuit • tout public

• Vernissage • 5 mars 17h30 19h30 • entrée libre

• Visite guidée et mise en lumière des Sacrées Nanas par Lou • 7 Mars à 14h • entrée libre .

