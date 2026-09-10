Exposition « Saint-Pancrace : l’église révélée », Église Saint-Pancrace, Fléville-devant-Nancy

Informations pratiques

Exposition « Saint-Pancrace : l’église révélée » 19 et 20 septembre Église Saint-Pancrace Meurthe-et-Moselle

Jauge limitée à 60 personnes dans l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Saint-Pancrace : l’église révélée

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Association des Amis du Patrimoine de Fléville propose une exposition inédite consacrée à l’histoire de l’église Saint-Pancrace.

Si l’église est connue de tous les Flévillois, son histoire demeure encore largement à découvrir. Pour la première fois, une exposition s’attache à révéler ce que les pierres, les archives et les œuvres ont conservé de son passé : les traces de ses transformations, les choix de celles et ceux qui l’ont bâtie, agrandie et embellie. Au fil de la visite, l’histoire de l’édifice se dévoile, ainsi que l’histoire des personnalités qui lui ont donné son visage actuel.

« Saint-Pancrace, l’église révélée » est également un hommage à toutes celles et tous ceux qui, au fil des générations, ont contribué à faire vivre et façonner cette église : bâtisseurs, donateurs, artistes, prêtres…

L’exposition offre, ainsi, l’occasion de remonter le temps et de révéler, derrière l’image familière de cet édifice, les histoires parfois discrètes qui s’y cachent. Une invitation à pousser les portes de l’église, à percer quelques-uns de ses secrets et à redécouvrir, à la lumière de son passé, un monument que l’on croit connaître. »

Église Saint-Pancrace – 54710 Fléville-devant-Nancy

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Visite libre et gratuite, de 10h à 18h.

Visites commentées (1h environ) : à 11h00 et 15h00.

+ activité enfants à la découverte des symboles.

Exposition proposée par l’Association des Amis du Patrimoine de Fléville avec le soutien de la Paroisse Saint-François de Sales et de la Commune de Fléville-devant-Nancy.

Église Saint-Pancrace Rue de l’église 54710 Fléville-devant-Nancy Fléville-devant-Nancy 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0620403787 https://www.facebook.com/p/Association-des-Amis-du-Patrimoine-de-Fléville-100040303135787/ Ligne 21 : Bus Nancy direction Fléville – Arrêt Château

Parking (Mairie-écoles) à proximité ou stationnement dans les rues adjacentes.

Saint-Pancrace : l’église révélée

©AAPF