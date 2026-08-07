Informations pratiques

Chartres

Exposition Salon Formes et Couleurs 2026

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-02

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-02

Cet évènement annuel accueille une quarantaine d’artistes dans toutes les disciplines. Avec plus de 2500 visiteurs chaque année cet évènement artistique est un des plus importants sur l’agglomération chartraine.

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2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 34 11 51 formesetcouleurs28@gmail.com

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English :

This annual event features some 40 artists from a wide range of disciplines. With more than 2,500 visitors each year, this arts event is one of the largest in the Chartres metropolitan area.

L’événement Exposition Salon Formes et Couleurs 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-08-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES