Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais Rue du Prieuré Saint-Gelais

Saint-Gelais

Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais

Rue du Prieuré Espace Agrippa d’Aubigné Saint-Gelais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-06 2026-07-11

Elle réunira à St Gelais 33 artistes aquarellistes, pastellistes et carnettistes.

Ces artistes nationaux et européens participent à de nombreux salons, ils font l’honneur et le plaisir d’exposer sur le salon.

Même certains artistes animeront des stages pendant la semaine.

Ainsi que des démonstrations qui auront lieu tous les jours.

Restauration sur place les week-ends.

L’ entrée gratuite et le vernissage aura lieu le 4 juillet à 18h. .

Rue du Prieuré Espace Agrippa d’Aubigné Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 89 10 57

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English : Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais

L’événement Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais Saint-Gelais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin