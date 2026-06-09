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Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais Rue du Prieuré Saint-Gelais

Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais Rue du Prieuré Saint-Gelais

Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais Rue du Prieuré Saint-Gelais samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue du Prieuré

Adresse : Espace Agrippa d'Aubigné

Ville : 79410 Saint-Gelais

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Gelais

Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais

Rue du Prieuré Espace Agrippa d’Aubigné Saint-Gelais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-06 2026-07-11

Elle réunira à St Gelais 33 artistes aquarellistes, pastellistes et carnettistes.

Ces artistes nationaux et européens participent à de nombreux salons, ils font l’honneur et le plaisir d’exposer sur le salon.
Même certains artistes animeront des stages pendant la semaine.
Ainsi que des démonstrations qui auront lieu tous les jours.
Restauration sur place les week-ends.
L’ entrée gratuite et le vernissage aura lieu le 4 juillet à 18h.   .

Rue du Prieuré Espace Agrippa d’Aubigné Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 89 10 57 

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English : Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais

L’événement Exposition Salon Françoise d’Aubigné Aquarelle Pastel à Saint-Gelais Saint-Gelais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin