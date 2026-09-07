Exposition « scies, rabots et compagnie », salle des fêtes, Bellecombe-en-Bauges

Informations pratiques

Exposition « scies, rabots et compagnie » Dimanche 20 septembre, 14h00 salle des fêtes Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

1. Une exposition « Scies, rabots et compagnie » regroupant des outils et machines à bois du début du XX° s. et alors utilisés dans les Bauges.

2. Une exposition sur la rénovation de la scierie à grand cadre qui fête ses 30 ans de remise en fonction.

salle des fêtes 73340 Bellecombe en Bauges Bellecombe-en-Bauges 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoine-bellecombe.fr parking à proximité

Journées européennes du patrimoine

©hervé vernin