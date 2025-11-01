[Exposition sculpture] Alain Triballeau Galerie Imagine Dieppe

[Exposition sculpture] Alain Triballeau

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:00:00

fin : 2026-05-09 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31

Exposition Alain Triballeau

La galerie IMAGINE accueille une exposition des bustes en Raku d’Alain Triballeau. À travers ses sculptures, l’artiste revisite le buste antique et propose des figures inspirées d’univers variés. Jouant avec la matière et les effets de texture, ses créations en Raku révèlent toute la richesse et la singularité de cette technique céramique. .

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 18 71

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English : [Exposition sculpture] Alain Triballeau

L’événement [Exposition sculpture] Alain Triballeau Dieppe a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie