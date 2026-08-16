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Exposition sculpture Musée Georgette Dupouy Dax

mardi 1 septembre 2026 · Musée Georgette Dupouy · Dax

Exposition sculpture Musée Georgette Dupouy Dax

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée Georgette Dupouy
Adresse
2 place du présidial
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Dax

Exposition sculpture

Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial Dax Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :
2026-09-01

Oeuvres de Catherine Gautron.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h.   .

Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 04 34  ass.gdupouy@free.fr

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English : Exposition sculpture

L’événement Exposition sculpture Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax

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