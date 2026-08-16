AGENDA · Dax
Exposition sculpture Musée Georgette Dupouy Dax
mardi 1 septembre 2026 · Musée Georgette Dupouy · Dax
Informations pratiques
Dax
Exposition sculpture
Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial Dax Landes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Oeuvres de Catherine Gautron.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h. .
Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 04 34 ass.gdupouy@free.fr
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English : Exposition sculpture
L’événement Exposition sculpture Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax
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