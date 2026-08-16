Exposition sculpture Musée Georgette Dupouy Dax

Informations pratiques

Dax

Exposition sculpture

Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial Dax Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Oeuvres de Catherine Gautron.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h. .

Musée Georgette Dupouy 2 place du présidial Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 04 34 ass.gdupouy@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition sculpture

L’événement Exposition sculpture Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax