Exposition Sculptures Animalières de Florian Renard Les Forges, 292 route départemantale 984 Perreuil

Perreuil

Exposition Sculptures Animalières de Florian Renard

Les Forges, 292 route départemantale 984 Les Ateliers des Forges Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Florian Renard est né le 24 juin 1971 au Creusot. Enfant, il dessine…

Un jour, qu’il s’ennuyait, il décide de donner sa télévision à une amie, et va acheter un carton toilé, un tube de blanc, un tube de noir, deux ou trois pinceaux, une bouteille de térébenthine et d’huile de lin.

C’est ainsi qu’il commence à peindre en 1996 et il ne s’arrêtera plus. Il commence des portraits de musiciens de jazz dont il est féru, puis se tourne vers l’abstrait.

Il y a quelques années, il retourne aux portraits, notamment avec cette dernière série de femmes.

Parallèlement, de formation modeleur, il commence à sculpter du bois trouvé dans la nature en faisant des meubles. Un ami sculpteur, Emmanuel Chaudron, le conduit de la déco à l’art.

Il devient alors éducateur dans un centre éducatif fermé. Il cherche comment intéresser ces adolescents, les amener à s’exprimer. Il tente le métal pour ces amoureux des motos et des voitures. Il est pris à son propre piège en prenant du plaisir à souder, à fondre, à assembler le métal.

Ses premières grandes sculptures naissent alors en 2014 faites de boulons, de tiges, de petites chutes de métal. Il soude en cherchant les pleins et les vides, la technique et l’inachevé, le brut et le détail. Un éléphant, un bras, un homme inspiré d’une bande dessinée de Bilal, sont exposés dans des premières galeries et salons d’art contemporain à Cannes, à Lyon, à Strasbourg, à Cuiseaux, à Lons le Saunier, au Creusot, à Château-Chalon…

Hg Giger, Jordi Diez Fernandez sont deux artistes qui l’inspire.

Éclectique, il cherche tant dans sa peinture que dans sa sculpture le travail de la matière, frottant, grattant, fondant, dissolvant, creusant, soudant… peinture, terre, métal et bois.

Pour en savoir plus sur l’artiste

https://legoupil.wixsite.com/monsite/galerie-sculpture?lightbox=dataItem-k2t0tz01 .

Les Forges, 292 route départemantale 984 Les Ateliers des Forges Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 98 13 93 contact@lesateliersdesforges.com

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English : Exposition Sculptures Animalières de Florian Renard

L’événement Exposition Sculptures Animalières de Florian Renard Perreuil a été mis à jour le 2026-05-19 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II