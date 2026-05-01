Fête de la nature découverte des chants d’oiseaux aux Forges de Perreuil Les Ateliers des Forges Perreuil

Perreuil

Fête de la nature découverte des chants d’oiseaux aux Forges de Perreuil

Les Ateliers des Forges 292 route départemantale 984 Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Fête de la nature, les Ateliers des Forges (établissement en Refuge LPO) ouvrent leurs portes au public pour permettre, à travers deux promenades-découvertes d’1 h 15 chacune, de découvrir le chant des différentes espèces d’oiseaux présentes au sein de leur parc verdoyant.

Par Frédéric Bovinet, en partenariat avec les Ateliers des Forges de Perreuil.

Rendez-vous à 9h30 ou à 11 h sur le site des Ateliers des Forges de Perreuil.

Paraboles acoustiques et jumelles mises à disposition.

Inscription par e-mail à l’adresse frederic.bovinet@ecomail.fr (attention, places limitées). .

Les Ateliers des Forges 292 route départemantale 984 Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté frederic.bovinet@ecomail.fr

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English : Fête de la nature découverte des chants d’oiseaux aux Forges de Perreuil

L’événement Fête de la nature découverte des chants d’oiseaux aux Forges de Perreuil Perreuil a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)